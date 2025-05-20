В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями. Также приговор вынесен главе подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.





К.Е., будучи вице-министром культуры, курируя Комитет индустрии и туризма, для проведения форума в СКО в 2018 году в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде повышения ведомственных показателей и карьерного роста путем лоббирования интересов подрядчика TOO "S K" поручил комитету заключить договоры и подписать акты выполненных работ с данной компанией, что повлекло тяжкие последствия в виде причиненного ущерба государству. В свою очередь К.Л., являясь генеральным директором ТОО "S K", с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на форум, предоставила коммерческое предложение, искусственно завышая смету расходов до 2,9 млрд тенге, из которых путем обмана похитила более 1 млрд тенге", - говорится в материале суда.





Суд признал бывшего вице-министра виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Глава подрядной организации приговорена к пяти годам лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и не коммерческих организациях, связанные с организацией форумов сроком на 7 лет.





Отмечается, что подсудимая не приняла мер к возмещению ущерба. Гражданский иск комитета был удовлетворен в рамках установленного судом ущерба и взыскан с обвиняемой.



