Главу управления здравоохранения ЗКО подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн тенге

Уральск. 30 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба по Западно-Казахстанской области задержала главу областного управления здравоохранения по подозрению в получении взятки в размере 10% от суммы договора о госзакупках, передает Kazakhstan Today.

Начато расследование в отношении руководителя ГУ "Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области" и его пособника. Они в период с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7 800 000 тенге, в виде взятки в значительном размере. Взятка дана за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 000 000 тенге", - сообщили в антикоррупционной службе.

Руководитель управления и его пособник задержаны и водворены в ИВС УП Уральска.





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