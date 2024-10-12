Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах

Установлены факты приобретения авиауслуг через нескольких посредников по завышенной цене

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Актобе. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители детско-юношеских спортивных школ Актюбинской области необоснованно присваивали средства, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, сообщили в областной прокуратуре.





Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.





Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.





По всем этим фактам прокуратурой начато 3 досудебных расследования по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".





Напомним, экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.



