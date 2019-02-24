Гражданин Узбекистана пытался в носках пронести наркотики через границу Казахстана

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - На казахстанско-узбекской границе задержан мужчина, пытавшийся проехать в Казахстан с марихуаной в носках, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК, в зале пассажирского терминала отделения погранконтроля "Казыгурт авто" Сарыагашского погранотряда служебная собака пограничников дала обозначение на 36-летнего гражданина Республики Узбекистан, следовавшего в Казахстан в пешем порядке. При личном досмотре в носках данного гражданина обнаружены три свертка, обмотанные в липкую ленту. Экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство "высушенная марихуана", весом около 65 граммов. Задержанный с вещественным доказательством передан сотрудникам Сарыагашского РОВД.

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