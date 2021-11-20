Гражданин Узбекистана в состоянии наркотического опьянения напал на школьницу в Алматинской области

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КАРАГАНДА. 19 НОЯБРЯ - В Караганде по "горячим следам" был задержан угонщик автомобиля. Им оказался 24-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Как сообщает Polisia.kz, 12 ноября, около 01.40, в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об угоне автомобиля в 14-м микрорайоне.



48-летний житель города пояснил полицейским, что, вернувшись в работы, поставил свою машину во дворе многоквартирного дома. Мужчину насторожила сработавшая сигнализация. Он выглянул в окно и обнаружил исчезновение авто. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.



Полицейские заметили угнанное транспортное средство, следовавшее в соседнем микрорайоне. Они задержали автомобиль, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование.



Ранее сообщалось, что в Атырау житель Акмолинской области угнал автобус.



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