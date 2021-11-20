Преступника поймали, он сейчас находится в ИВС. Выяснилось, что это гражданин Узбекистана, в тот момент он был накурен. А девочка учится в шестом классе средней школы имени Абая. Надеемся, что преступника не отпустят на свободу и он получит свое наказание", - пишет автор поста.
Гражданин Узбекистана в состоянии наркотического опьянения напал на школьницу в Алматинской области
Комментарии
новости по теме
Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области при попытке незаконной реализации авиационного топлива задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов. В ходе следствия установлено, что он, совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым, организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр", - сообщили в пресс-службе АФМ.
В Караганде задержали угонщика автомобиля
КАРАГАНДА. 19 НОЯБРЯ - В Караганде по "горячим следам" был задержан угонщик автомобиля. Им оказался 24-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 12 ноября, около 01.40, в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об угоне автомобиля в 14-м микрорайоне.
48-летний житель города пояснил полицейским, что, вернувшись в работы, поставил свою машину во дворе многоквартирного дома. Мужчину насторожила сработавшая сигнализация. Он выглянул в окно и обнаружил исчезновение авто. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.
Полицейские заметили угнанное транспортное средство, следовавшее в соседнем микрорайоне. Они задержали автомобиль, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Атырау житель Акмолинской области угнал автобус.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
На границе Казахстана и Кыргызстана задержали алматинца с синтетическими наркотиками
Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Кордайского района. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 286 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и по части 4 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - рассказал исполняющий обязанности начальника УПН ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев.
Читаемое
19.11.2021, 17:27Штормовое предупреждение объявили в пяти областях из-за тумана и метели 19.11.2021, 17:26123472Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы" 19.11.2021, 13:1497471На границе Казахстана и Кыргызстана задержали алматинца с синтетическими наркотиками 19.11.2021, 17:3794447План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС 19.11.2021, 13:5789641В Караганде задержали угонщика автомобиля 13.11.2021, 20:15297163Более 300 алматинцев получили вакцину Pfizer 16.11.2021, 18:1323506380 лет назад совершили свой бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев 14.11.2021, 12:26225667В Китае более 84 млн детей привиты от коронавируса 16.11.2021, 11:14214030Более 41% населения Казахстана привито двумя компонентами вакцины от COVID-19 13.11.2021, 13:03212869Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер 25.10.2021, 22:14618166Ход турецкого 28.10.2021, 21:46532360Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты 29.10.2021, 16:58468694Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК 26.10.2021, 11:44456733Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ 25.10.2021, 16:5011 главных фото недели: возвращение Пересильд из космоса, дезинфекция часовни на Ленинградском вокзале, восковой Конор Макгрегор44925411 главных фото недели: возвращение Пересильд из космоса, дезинфекция часовни на Ленинградском вокзале, восковой Конор Макгрегор
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?