Гражданин ЮАР едва не задушил девочку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 27 АПРЕЛЯ - В Павлодаре гражданин Южно-Африканской Республики едва не задушил девочку. Суд принял решение поместить его в психиатрический диспансер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 25-летним жителем Южно-Африканской Республики 32-летняя павлодарка познакомилась в социальной сети. Молодой человек приехал в Казахстан, где пара связала себя узами брака. Молодые жили в частном доме женщины в Кенжеколе, времянку во дворе снимала семья с маленькой дочерью", - пишет Pavlodarnews.kz .

9 августа 2020 года, около 04.00, африканец, "находясь во временном психическом расстройстве в форме пароксизмального сумеречного расстройства сознания", ворвался во времянку и начал душить девочку. В этот момент проснулся отец ребенка и спас малышку.

Рассмотрено уголовное дело в отношении невменяемого гражданина ЮАР, обвиняемого в незаконном вторжении в ночное время в жилище и в покушении на убийство", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

В суде прокурор просил освободить иностранца от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры медицинского характера. Потерпевшая сторона просила после лечения депортировать африканца из страны. Супруга подсудимого согласилась с мнением прокурора.

Постановлением суда африканец освобожден от уголовной ответственности и будет лечиться в Павлодарском областном центре психического здоровья принудительно.

Постановление не вступило в законную силу.

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