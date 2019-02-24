Гражданина Узбекистана подозревают в серии краж кондиционеров в Алматы

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Гражданин Узбекистана вместе с жителем Алматинской области занимались кражами кондиционеров в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Несколько дней назад в дежурную часть нашего подразделения поступило сообщение от жителя одного из частных домов по факту кражи четырех кондиционеров. Материальный ущерб потерпевший оценил в 200 тысяч тенге. Личности подозреваемых были установлены почти сразу. Также в ходе оперативных мероприятий нам стал известен пункт приема, куда злоумышленники успели сдать награбленное. В настоящее время подозреваемые задержаны, вещественные доказательства изъяты. По факту кражи чужого имущества в следственном отделе проводится досудебное расследование", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Болат Тотыбаев.

В управлении полиции отметили, что в эти дни в городе проводятся рейдовые мероприятия по пунктам приема металла, где нередко можно встретить украденные аккумуляторы, радиаторы, крышки от канализационных люков, арычные решетки, кабели, кондиционеры и другие предметы. К скупщикам похищенного имущества принимаются меры уголовного преследования.

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