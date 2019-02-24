Группа из четырех человек занималась кражами аккумуляторов в Астане

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Астане задержали четырех человек, которые сообща занимались кражей аккумуляторов с большегрузных машин, передает Kazakhstan Today.

В ходе очередного рейда полицейскими Астаны задержана группа из четырех человек, подозреваемых в совершении серии краж.

Ночью 16 февраля по улице Сосновая четверо молодых людей похитили 4 аккумулятора с автомашин марки КамАЗ, припаркованных возле частных домов. В эту же ночь в поселке Тельмана они украли с автомашины ГАЗ-3307 аккумулятор, автомагнитолу и видеорегистратор. Все факты краж зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В ведомстве отметили, что подозреваемые признали свою вину. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции Астаны по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-60-24, 102", - говорится в сообщении.

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