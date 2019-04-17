Группу подозреваемых в разбое задержали в столице

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичной полиции задержана преступная группа, подозреваемая в разбойном нападении на ТОО, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города Нур-Султана задержана преступная группа, подозреваемая в совершении разбойного нападения на ТОО.

Задержаны и водворены в ИВС ранее судимые двое жителей столицы 29 и 27 лет и 30-летний житель Восточно-Казахстанской области. Подозреваемые, проникнув в служебное помещение ТОО, напали на охранника. Пока один ждал на улице, двое других, угрожая охраннику, стали избивать его, требуя выдать ключи от кассы. При срабатывании кнопки тревожной сигнализации, которую успел нажать охранник, нападавшие скрылись с места преступления", - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбой". Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16; 102.

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