Группу пропагандистов терроризма осудили в Алматы

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Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - В Алматы провозгласили приговор фигурантам дела о пропаганде терроризма, передает Kazakhstan Today.

У Н., являющегося последователем деструктивного религиозного течения, возник преступный умысел на совершение пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганды исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии как среди граждан Казахстана, так и за его пределами. В декабре 2013 года Н. создал ватсап-группу "Ахли сунна Валь джамагат", в которую добавил У., И., М., Т., Е., С., А., А., Б. и других лиц из 15 регионов Республики Казахстан. Всего 171 человек. В группе пропагандировались идеи деструктивного религиозного течения, в том числе об убийствах так называемых "неверных", отказе от традиционных и светских праздников, о враждебности к другим религиям", - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы.

Отмечается, что участники группы, осознавая преступность действий, нацеленных на совершение террористических и экстремистских уголовных правонарушений, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления по мотиву нетерпимости к неверующим и представителям иной конфессии, умышленно допускали радикальные высказывания, нацеленные на возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма.

Таким образом, гражданин Н. и остальные, группой лиц, публично, с использованием сетей телекоммуникаций, совершили умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношении к религии, группой лиц с использованием сетей телекоммуникаций совершили пропаганду терроризма. Приговором суда Н., С., М. признаны виновными по статьям УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием сетей телекоммуникаций" и "Возбуждение религиозной розни совершенные группой лиц". Путем частичного сложения Н. назначено 8 лет лишения свободы, М. и С. - 7 лет 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в суде.

У., И., Е., А., А. и Б. также признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказания осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденные имеют право на обжалование приговора в установленном порядке", - уточнили в пресс-службе.





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