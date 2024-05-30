29.05.2024, 19:50 26291
Группу распространителей синтетических наркотиков задержали в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП задержали группу, занимавшуюся распространением наркотиков в столице, сообщает пресс-служба МВД РК.
Двое участников группы в возрасте 27 и 25 лет являлись основными организаторами. Они были ответственны за поставку, финансирование и хранение наркотиков. Остальные - закладчики, которые распространяли "синтетику" в городе.
В квартире у организатора обнаружено 330 свертков наркотических средств, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого - около 1 кг мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость).
По факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
Напомним, за последние годы Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в регионе. Об этом заявил в ходе заседания общественной палаты при мажилисе первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.
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29.05.2024, 19:09 28231
Семейная поножовщина в Аксу: женщина получила три года ограничения свободы
Выпившему мужчине не понравилось поведение его гражданской супруги
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Павлодар. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вернувшись вечером 9 марта домой, житель Аксу застал сожительницу за приготовлением ужина. Внезапно мужчина схватил ее за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове, сообщает Pavlodarnews.kz.
У женщины в руке оставался кухонный нож. Улучив момент, подсудимая ударила сожителя в бок ножом. Увидев на себе кровь, мужчина забрал нож и сломал его.
Судебное разбирательство прошло в сокращенном порядке. Мужчина заявил, что претензий к подсудимой не имеет, и просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.
Суд признал 41-летнюю жительницу Аксу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по первой части статьи 106 УК РК и назначил наказание - ограничение свободы на три года.
29.05.2024, 17:45 29876
КНБ с начала года предотвратил два теракта, в том числе один за рубежом
Фото: depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что с начала 2024 года предотвращены два теракта, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Акорды.
Также на основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.
По информации председателя КНБ, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.
Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещенной религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев. Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, Ермек Сагимбаев сообщил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.
Глава государства был проинформирован о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана провел заседание Совбеза.
29.05.2024, 17:36 29311
Житель Алматинской области получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей
Фото: Depositphotos
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Конаев. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматинской области получил пожизненное лишение свободы за убийство женщины и двух несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Верховного суда Казахстана.
Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и приговорил его к пожизненному лишению свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого полностью доказана материалами дела.
Подсудимый в алкогольном опьянении с применением ножа совершил убийство своей сожительницы и двух ее несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тысяч тенге и с целью сокрытия следов убийства поджог их дом", - уточнили в суде.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее суд вынес приговор убившему пасынка алматинцу.
29.05.2024, 15:02 33176
Обманувшие дольщиков и застройщика на миллиарды тенге мошенники получили тюремные сроки в Алматы
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы осудили группу мошенников, обманувших дольщиков и застройщика на 3,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе суда Алматы.
Семеро человек оказались на скамье подсудимых по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам суда, директор ТОО и шестеро ее подельников привлекали покупателей к приобретению жилья в двух строящихся ЖК. Однако реализация квартир была заведомо невозможной ввиду того, что разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге.
В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб.
Отмечается, что на вырученные денежные средства супружеская пара подсудимых выкупила участок в Алматы.
Под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный ЖК не входило в их планы. В итоге к ним незаконно перетекли денежные средства и имущество 7 потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение", - рассказали в пресс-службе суда Алматы.
Отмечается, что подсудимые вину не признали, ссылаясь на то, что фактически желали реализовать квартиры.
Суд признал всех семерых подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев с удовлетворением гражданского иска потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге в Актобе.
29.05.2024, 11:09 40776
О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О различных фактах взяточничества и мошенничества рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Отдельные лица, стремясь к личной выгоде и злоупотребляя доверием граждан, подстрекают их к даче взяток за решение различных вопросов. Часто люди становятся жертвами мошенников, передавая им денежные средства", - сообщили в Антикоре.
В частности, в Астане к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база № 2 и № 5" Жусупов М.
Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере. Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый", - говорится в информации.
В Костанае оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О.В. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Бранцев О.В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - рассказали в ведомстве.
Приговоры не вступили в законную силу.
Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно досрочном освобождении.
За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т.д.
Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание.
В свою очередь напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Ранее в Астане за взятки были осуждены директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации.
Всего с начала года в Казахстане 156 госслужащих совершили тяжкие преступления. Среди самых распространенных правонарушений: взяточничество, хищения и растрата чужого имущества, злоупотребление должностными полномочиями.
29.05.2024, 10:15 42806
Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы
Фото: КНБ
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, задержали в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
28 мая 2024 года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан. По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
29.05.2024, 09:42 45936
Подозреваемого в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: скриншот из видео
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В январе 2023 года в городе Шымкенте он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство. Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
29.05.2024, 09:03 31391
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик". Выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.
За создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с "трафиком" людей, начато три досудебных расследования. К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти "элитных" банных комплексов. Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы. Аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу. Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
В Караганде задержана группа, организовавшая "бизнес" путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год. Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны. Работа в данном направлении продолжается", - сказал Куандык Алпыс.
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