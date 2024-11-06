Хасан Касымбаев арестован на два месяца

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Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске сотрудники полиции задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города, - В Уральске сотрудники полиции задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.





Около 5 утра в ночной клуб Уральска зашел посетитель, однако ввиду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению. В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование, он задержан и водворен в ИВС", - проинформировали в пресс-службе.









Кроме того, по факту хулиганства в отношении охранников заведения начато досудебное расследование.





Один из них водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицией установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия", - добавили в ДП.





Ранее массовую драку с дубинками сняли на видео в Уральске. По данным портала "Мой город", инцидент произошел на территории АЗС "VenOil" на улице Шолохова.









Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



