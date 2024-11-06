05.11.2024, 14:15 32976
Хасан Касымбаев арестован на два месяца
Он помещен под стражу на время следствия
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Конаев. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный ранее по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека Хасан Касымбаев арестован на два месяца, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Решением следственного суда города Конаева Хасан Касымбаев арестован на два месяца.
Напомним, Касымбаев был задержан 2 ноября по подозрению в соучастии в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее он записал видеообращение, в котором опроверг информацию о свей причастности к ОПГ и заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация является фейком.
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06.11.2024, 09:42 8961
Сотрудники ДУИС ВКО отделались ограничением свободы за хищение 5,8 млн тенге
Экс-заместитель начальника учреждения № 17 и старший инспектор предоставили в жилищную комиссию ложные сведения об отсутствии недвижимости
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Усть-Каменогорск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судом города Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, обвиняемых в хищении, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Экс-заместитель начальника учреждения № 17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию ложных сведений об отсутствии недвижимости.
Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Осужденные лишены специальных званий "майор" и "лейтенант юстиции".
Приговор в законную силу вступил.
Напомним, в Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы. По данным некоторых СМИ, речь идет о экс-директоре филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмене Амрине. Осужденный трудоустроил в компанию своего знакомого, который фактически не работал. В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью.
06.11.2024, 09:12 10021
Глава общественного объединения в Алматинской области подозревается в крупной афере с сельхозсубсидиями
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Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель общественного объединения "Шаңырақ" в Алматинской области подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Под руководством подозреваемого созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.
Основная цель - незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель", - рассказали в ведомстве.
Мошенниками дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов без их ведома.
Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге.
Глава общественного объединения задержан. Его сообщница с санкции следственного суда находится под домашним арестом.
Напомним, прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 200 млн тенге субсидий.
05.11.2024, 17:15 27521
Главу Комитета госинспекции в АПК подозревают получении взятки в 4,4 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи. С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест. 31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", - проинформировали в агентстве.
Ранее главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию.
05.11.2024, 13:27 34001
Организатора финпирамиды лишили свободы на 7 лет в Астане
Ее пособников приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы
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Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор организатору финансовой пирамиды и его пособникам, сообщили в пресс-службе суда.
Х. обвинялась в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (статься 190 УК РК), создании и руководстве финансовой пирамидой (статья 217 УК РК). Еще двоих подсудимых судили по статьям 28 и 217 УК РК - "Пособничество".
Х., являясь фактическим руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020-го по октябрь 2023-го обманом похитила свыше 114 млн тенге 11 компаний. В 2021-м и 2022-м Х. вовлекла в преступную группу К. и Т., которые содействовали созданию финансовой пирамиды. Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее", - рассказали в суде.
С июля 2021-го по май 2023 года Х. через подконтрольные компании заключила с более чем 90 лицами договоры "займа", "инвестирования" и "возмездного оказания услуг", в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.
Суд приговорил Х. к 7 годам лишения свободы, К. и Т. получили 5 и 6 лет лишения свободы соответственно. Их также лишили права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее организаторов финпирамиды в Актюбинской области осудили на 5 лет лишения свободы условно.
05.11.2024, 11:10 38216
Драка с дубинками в Уральске: ранившего посетителя ночного клуба задержали
Полицией установлены и задержаны все участники инцидента
Фото: кадр из видое
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Уральск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске сотрудники полиции задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Около 5 утра в ночной клуб Уральска зашел посетитель, однако ввиду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению. В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование, он задержан и водворен в ИВС", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, по факту хулиганства в отношении охранников заведения начато досудебное расследование.
Один из них водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время полицией установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия", - добавили в ДП.
Ранее массовую драку с дубинками сняли на видео в Уральске. По данным портала "Мой город", инцидент произошел на территории АЗС "VenOil" на улице Шолохова.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
05.11.2024, 10:37 40451
Осужден заместитель гендиректора "Алматы Генплан"
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судом Медеуского района Алматы осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан", сообщила пресс-служба Антикора.
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка. Приговором суда ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
04.11.2024, 18:01 63821
Главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан осудили на пять лет лишения свободы за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б.", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле стало известно, что председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС по городу Шымкенту и области Жетісу подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге. Вместо задержанных, назначены временные руководители департаментов МЧС.
Позже главу комитета противопожарной службы и двух начальников ДЧС арестовали.
04.11.2024, 17:23 61081
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции задержали укравших ограждения с могил вандалов, сообщает Polisia.kz.
В районе Рыскулова двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района", - проинформировали в полиции.
Кроме того, в ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны. Позже полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?