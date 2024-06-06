05.06.2024, 14:18 44626

Хищения в отделе образования на 2,8 млрд тенге выявлены в Туркестанской области

В бюджет государства возвращено 309 млн тенге
Туркестан. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жетысайского района выявлены факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге, сообщает прокуратура региона.

По факту миллиардного хищения бюджетных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Отмечается, что на сегодняшний день  в бюджет государства возвращено 309 млн тенге.

Проверки продолжаются и находятся на особом контроле.

Напомним, чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
 

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06.06.2024, 12:09 11331

Наркотики под видом обычных товаров провозили в Казахстан из-за рубежа  

Часть наркотиков выращивали в нарколаборатории в Алматы
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры.


При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астане и Уральске установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывали на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления", - сообщили в АФМ.


Изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Четверо задержанных водворены в ИВС.
 
06.06.2024, 10:10 15436

Сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении бюджетных средств

Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге
Сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении бюджетных средств
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Антикора.

Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность", - уточнили в Антикоре.


Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
 
05.06.2024, 18:00 37386

Казахстанский предприниматель объявлен в розыск в Кыргызстане

Установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана
Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский предприниматель, владелец компании "Вертекс Голд" Владимир Джуманбаев объявлен в розыск в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.

В отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.


Отмечается, что установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов РК.

Джуманбаев, будучи владельцем на территории КР компании ОсОО "В.Г.К.", занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн сомов К.Асанбеку", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в прошлом году глава ОПГ Кольбаев (Асанбек. - Прим. ред.) был ликвидирован при попытке задержания. ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд.
 
05.06.2024, 14:44 43756

Задержанный в СКО за закладку наркотиков подросток пять лет проведет за решеткой

При обыске у него было изъято 50 граммов наркотика, что относится к особо крупному размеру
Задержанный в СКО за закладку наркотиков подросток пять лет проведет за решеткой
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять лет тюрьмы получил задержанный за закладку наркотиков 17-летний парень в Северо-Казахстанской области.

17-летнего подростка полиция задержала в ноябре прошлого года. При личном обыске у него было изъято 50 граммов наркотика α-PvP, что относится к особо крупному размеру, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что задержанный активно сотрудничал со следствием, кроме того, на момент вынесения приговора в апреле текущего года ему еще не исполнилось 18 лет. Учитывая это, суд счел возможным снизить срок наказания и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В прошлом году стремление к быстрому обогащению, даже ценой жизни и здоровья соотечественников, привело к задержанию пятерых несовершеннолетних. Напоминаем, в среднем закладчики успевают проработать на наркоторговцев не более трех месяцев. За сбыт наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - отмечает исполняющий обязанности начальника УПН ДП СКО Руслан Умбетов.


Напомним, в Павлодаре подросток получил 7,5 года лишения свободы за закладки.

Ранее сообщалось, что с начала года в РК за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. МВД обратилось к казахстанским родителям в связи участившимися случаями распространения наркотиков несовершеннолетними.
 
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Теги:НаркотикиПодростокзакладчики
05.06.2024, 10:01 52126

В Алматы осужден директор ветеринарной службы

Он подозревался в хищении бюджетных средств в крупном размере
Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Медеуского района Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия, сообщили в Антикоррупционной службе.

Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности", - говорится в сообщении Антикора.


Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:СудветеринарияАлматыАнтикор
04.06.2024, 19:23 80006

В Актау суд отменил оправдательный приговор сыну полицейского

Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение
Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбыте наркотиков, сообщает Lada.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Напомним, 15 мая присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
 
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Теги:ПолицейскийсынПриговор
04.06.2024, 17:41 83126

В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов

Преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства
В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов
Фото: Depositphotos
Шымкент. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудник Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу получил пять лет лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (Незаконное разглашение государственных секретов) к пяти годам лишения свободы. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, приговор вступил законную силу.

В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.


Напомним, в 2022 году бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену.
 
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Теги:СудШымкентСотрудникАФМ
04.06.2024, 11:06 86541

Антикор начал досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий в Казахстане

Лжеспортсмены лишены спортивных званий
Антикор начал досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий в Казахстане
Фото: polisia.kz.
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

В ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан". Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что лжеспортсмены лишены спортивных званий.

Досудебное расследование продолжается", - заверили в агентстве.


Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
 
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Теги:СпортРасследованиеАнтикор

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