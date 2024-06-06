Хищения в отделе образования на 2,8 млрд тенге выявлены в Туркестанской области

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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбыте наркотиков, сообщает - Во вторник, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбыте наркотиков, сообщает Lada.kz





Судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда.





Напомним, 15 мая присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.