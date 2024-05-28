Чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения

Фигурант обещал предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере гражданин Казахстана, - С Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере гражданин Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.





Как рассказали в ведомстве, в период с 2017 по 2019 годы фигурант, обещая предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге. Затем злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.





В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины.





По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.





Из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - рассказали в Генпрокуратуре.





В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.





За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



