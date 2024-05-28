27.05.2024, 16:58 21086
Чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения
Они получили от 3,5 до 5,5 года лишения свободы
Рассказать друзьям
Конаев. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Илийский районный суд Алматинской области вынес приговор чиновникам регионального управления образования.
Должностные лица наказаны за хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров", - рассказали в суде.
Уголовное дело рассматривалось в отношении восьми подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами управления образования Алматинской области.
Суд установил, что в декабре 2022 года подсудимые по предварительному сговору предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в последующем были включены в перечень дошкольных организаций. Затем с ними заключили договоры на оказание услуг по госзаказу, по условиям которых их деятельность финансировалось государством путем ежемесячных выплат на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению.
Илийскому районному отделу образования причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 134 млн тенге", - сообщили в судебной инстанции.
Приговором суда все восемь подсудимых признаны виновными в совершении уголовного правонарушения.
Двое подсудимых приговорены к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев, четверо - к лишению свободы сроком на 5 лет. Еще двое получили 3,5 года лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что бухгалтеры одной из школ Астаны похитили свыше 130 млн тенге. На протяжении 7 лет они незаконно перечисляли зарплату и премии несуществующим работникам.
В апреле Антикор сообщал, что в сфере образования Казахстана раскрыты устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств и миллиардные кражи. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.
новости по теме
27.05.2024, 15:02 28406
Коррупционеров из КТЖ осудили в Костанайской области
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Костанай. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица филиала "Қазақстан темiр жолы" в Костанайской области осуждены за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Судом оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинова К. Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге", - сообщили в Антикоре.
Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікұлы к 3 годам ограничения свободы. Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в конце апреля суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководителям военизированной охраны КТЖ за хищения и злоупотребление должностными полномочиями.
25.05.2024, 19:16 94526
Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области
Фото: Кадр видео
Рассказать друзьям
Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Драка между выпускниками произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района, сообщает Lada.kz.
В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт произошедшего и сообщили, что 47 участников потасовки доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
25.05.2024, 11:34 114361
Двое жителей ЗКО получили по 2,5 года лишения свободы за копирование информации Наццентра тестирования
Они лишены права занимать руководящие должности
Рассказать друзьям
Уральск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле решением суда Уральска двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана.
Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
24.05.2024, 19:37 153351
Казахстанцы получили фейковые сообщения от имени Смаилова
Рассылка ведется с подложных номеров
Рассказать друзьям
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджере WhatsApp распространяется фейковая рассылка якобы от имени председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба ВАП РК.
Это делают интернет-мошенниками с подложных номеров. Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", - сообщили в ВАП.
24.05.2024, 14:40 164351
Обманувший казахстанцев на 140 млн тенге квартирный аферист экстрадирован с Украины
Фигурант обещал предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере гражданин Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Как рассказали в ведомстве, в период с 2017 по 2019 годы фигурант, обещая предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге. Затем злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.
Из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее мошенник, обманувший граждан на десятки миллионов тенге, был экстрадирован из Азербайджана.
24.05.2024, 11:27 173836
В Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на более чем 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Шымкент. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на сумму более 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров, ноутбуки, видеорегистраторы, флеш-носители, мобильные телефоны и документация", - проинформировали в агентстве.
Отмечается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в 2022 году Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".
23.05.2024, 19:44 213556
В Павлодарской области чиновник получил три года за земельные махинации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.
В 2018 и 2019 годах Н., являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы. В целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости, что повлекло ущерб государству в особо крупном размере - более 79 миллионов тенге в виде недополученных бюджетом средств от реализации недвижимости.
Суд назначил Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
23.05.2024, 17:30 203636
МВД: Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние годы Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в регионе, заявил в ходе заседания общественной палаты при мажилисе первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.
Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики", - цитирует sputnik.kz Марата Кожаева.
По словам замглавы МВД, проблема здесь - использование легальных химикатов и оборудования, информирует tengrinews.kz.
Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также разные реакторы, конденсаторы и испарители. Однако реальная ответственность за их незаконный оборот отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров и сбыт оборудования для нарколабораторий", - заявил он.
Также Марат Кожаев заявил, что в Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков, сообщает zakon.kz.
В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого часть 4 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) дополняется указанным составом, в пункт 11 статьи 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Напомним, в начале мая стало известно, что в РК могут ввести пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков.
Читаемое
27.05.2024, 09:24В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Атырауской области 27.05.2024, 11:1548841В Косшы из-за аварии на электросетях около 700 абонентов остались без света 27.05.2024, 10:0848586В Алматы снесли крупный незаконный стройобъект 27.05.2024, 11:2247416В Акмолинской области на железнодорожных путях произошла утечка соляной кислоты 27.05.2024, 11:4442936Задержавшие Бишимбаева полицейские отделались выговором за нарушение служебной дисциплины 22.05.2024, 16:05339646Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений306806Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 23.05.2024, 18:25270031В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары267256Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 22.05.2024, 11:16256741Более 40 дней без воды: жители алматинского микрорайона Ерменсай требуют решить проблему 22.05.2024, 16:05339646Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 02.05.2024, 13:40337986ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 02.05.2024, 12:40317641В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 16.05.2024, 16:15315281В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений306806Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?