Глава сельхозкооператива похитил 50 млн тенге госсубсидий в Алматинской области

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы

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Актобе. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Актюбинского гарнизона оглашен приговор в отношении рядового М., обвиняемого в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне автотранспорта, сообщает пресс-служба суда.





М. дезертировал с вверенным ему оружием. Далее он увидел автомобиль под управлением А. Угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся с места преступления.





Примерно в 13.00 этого же дня дезертира задержали сотрудники военной полиции.





Вина доказана признательным показанием самого осужденного, который в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, так же протоколами следственных действий и показаниями потерпевших и свидетелей.





Приговором суда рядовой М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших.





Приговор суда не вступил в законную силу.