Сеть нарколабораторий ликвидировали в четырех регионах Казахстана  

Не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам длительной оперативной разработки МВД Казахстана пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков в четырех регионах страны, - По результатам длительной оперативной разработки МВД Казахстана пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков в четырех регионах страны, сообщает Polisia.kz.





В мае в Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков в арендованном складе. При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, 1,5 тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.





После изучения его контактов установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области. Полицейскими отслеживались маршруты передвижения преступников и их расписание. Была проведена спецоперация одновременно в разных частях страны.





В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.





В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование. В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.





Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.



