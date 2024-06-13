12.06.2024, 18:49 19746
В Актюбинской области суд вынес приговор дезертировавшему с оружием рядовому
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
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Актобе. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Актюбинского гарнизона оглашен приговор в отношении рядового М., обвиняемого в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне автотранспорта, сообщает пресс-служба суда.
М. дезертировал с вверенным ему оружием. Далее он увидел автомобиль под управлением А. Угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся с места преступления.
Примерно в 13.00 этого же дня дезертира задержали сотрудники военной полиции.
Вина доказана признательным показанием самого осужденного, который в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, так же протоколами следственных действий и показаниями потерпевших и свидетелей.
Приговором суда рядовой М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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12.06.2024, 13:10 25736
Глава сельхозкооператива похитил 50 млн тенге госсубсидий в Алматинской области
Фермер перевел часть поступивших бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды
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Конаев. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства в Алматинской области, выявило Агентство по финансовому мониторингу.
Установлено, что в 2023 году председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе, используя недостоверные сведения о наличии поголовья овец и способе их осеменения, незаконно получил 50 млн тенге субсидий", - рассказали в АФМ.
Чтобы узаконить преступный доход, председатель кооператива вопреки условиям субсидирования перевел часть поступивших бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды.
Приговором суда председатель кооператива признан виновным в хищении бюджетных средств, легализации преступного дохода и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в информации.
Напомним, в Актюбинской области депутат районного маслихата украл более 450 млн сельхозсубсидий.
В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении "мясной ОПГ" под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group". Их подозревают в хищении 3 млрд тенге госсубсидий.
12.06.2024, 13:00 26451
Метамфетамин пытались провезти через Казахстан в Россию: КНБ ликвидировал наркоканал
Задержаны два члена транснациональной наркогруппировки
Фото: КНБ РК
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечен канал международного наркотрафика, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства "метамфетамин" был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию. В результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки", - проинформировали в пресс-службе.
Также у задержанных лиц было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.
Ранее девяносто литров растворенного в газировке амфетамина изъял КНБ в Шымкенте.
11.06.2024, 15:54 57056
Нападали на силовиков, удерживали заложников: одиннадцать участников январских погромов осуждены в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 подсудимых,обвиняемых в участии массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты и их захват, а также применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба городского суда Алматы.
По материалам суда 4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках. Они незаконно проникли на охраняемые объекты - в городской акимат, резиденцию президента и здание полиции.
Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества. При этом, трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка. Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения", - рассказали подробности совершенных преступлений в суде.
Отмечается, что подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично.
Суд приговорил десятерых обвиняемых к одному году и девяти месяцам лишения свободы, одиннадцатый подсудимый проведет за решеткой 4 года.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила о задержании бывшего заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.
11.06.2024, 14:37 59356
Подозреваемый в разжигании религиозной розни и пропаганде терроризма задержан в Костанае
Он распространял в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам
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Костанай. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни задержан 30-летний местный житель.
В Костанае полиция задержала местного жителя по подозрению в пропаганде терроризма с использованием СМИ. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также он подозревается в разжигании религиозной розни, за что он может понести ответственность в виде семи лет лишения свободы.
30-летний местный житель был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области, информирует Polisia.kz.
Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления Сабит Ибраемов.
Он также отметил, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.
Ранее двух иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, задержали в Алматы.
10.06.2024, 21:17 87331
Стрельба на свадьбе в Алматинской области: комментарий полиции
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тургень Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия. По информации департамента полиции региона, правонарушители задержаны.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР задержали всех правонарушителей. Они водворены в изолятор временного содержания.
По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией проводится досудебное расследование. Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу. Ход расследования находится на моем личном контроле", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов
В отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.
10.06.2024, 12:21 103876
Председателя горсуда Актау задержал Антикор
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Актауского городского суда по уголовным делам задержан Агентством по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Антикора.
Главу горсуда задержали в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором, в соответствии со статьей 550 УПК РК "Производство досудебного расследования в отношении судьи".
По информации Антикора, задержанный через доверенное лицо получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой за вынесение в отношении нее приговора, не связанного с лишением свободы.
Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.
Ранее Антикор арестовал сотрудников департамента полиции Алматы по подозрению в получении взятки.
Также в конце мая Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медуниверситета, который получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге.
10.06.2024, 09:54 108176
Похищали людей, отбирали имущество: членов ОПГ задержали в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае в городе Кызылорде МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведена специальная операция по задержанию лидера и участников преступной группы, негативно влиявших на криминогенную обстановку в регионе, сообщает Polisia.kz.
Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках. Также проверяется их причастность к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы, изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Как сообщалось ранее, черных риелторов задержали в Карагандинской области.
10.06.2024, 08:19 95836
Черных риелторов задержали в Карагандинской области
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Караганда. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресечена противоправная деятельность группы так называемых черных риелторов. Они завладели 14 квартирами, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир. Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.
13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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