Хотел убить беременную жену: суд вынес приговор жителю Мангистау

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Конаев. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Алматинской области, заведено уголовное дело, сообщили в областном департаменте полиции.





По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - говорится в сообщении департамента полиции.





О страшном преступлении сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.





Как установлено следствием, в середине октября в поселке Туздыбастау четверо парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. По версии полиции, один из подозреваемых был знаком с жертвой ранее, возможно, даже дружил с ней. По крайней мере, когда девушка вышла из спортзала, он предложил подвести ее домой. Она ничего не заподозрила и согласилась сесть в автомобиль, где находились еще трое парней.После этого 16-летнюю жертву вывезли в пустынное место, где каждый из парней вступил с ней в половой контакт. Несмотря на ее крики и плач, друзья завершили начатое, после чего пригрозили девушке, что убьют ее родственников, если она обратится в полицию", - поделился подробностями журналист.





Несмотря на угрозы, заявление поступило в полицию. Козачков уточнил, что старшему подозреваемому 23 года, младшему - 18.





Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании малолетней сбежал из ИВС в Талгаре.





Напомним, в начале октября в Талгаре произошло убийство 16-летнего парня. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.





Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.





На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.









Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





Также напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.





Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.