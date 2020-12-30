Иностранец с кухонным ножом ограбил в Алматы два магазина

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы иностранец с ножом совершил дерзкий налет на два продуктовых магазина, передает Kazakhstan Today.

Сообщение об ограблении поступило экипажу "Буран-134", который стал тщательно прочесывать прилегающую к месту преступления местность.

В одном из дворов был запримечен молодой мужчина, схожий по приметам. Он был задержан. Орудие нападения (кухонный нож) изъято у подозреваемого, который сразу сознался в содеянном. Как видно из записи видеокамер наблюдения, он зашел в магазин под видом покупателя, потом достал нож и, показав его продавцу, потребовал деньги из кассы. Женщина, испугавшись, отдала все деньги. Главное незамедлительно сообщить об этом в полицию, что и сделала потерпевшая. Уже в считанные минуты подозреваемый мужчина был задержан и доставлен в управление полиции Бостандыкского района. Оказалось, что за короткий промежуток злоумышленник ограбил два продуктовых магазина", - сообщил исполняющий обязанности командира полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Алмас Ахмедьяров.

В отношении задержанного начато досудебное расследование. Он водворен в изолятор временного содержания, сообщает Polisia.kz





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