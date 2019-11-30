Инспекторы лесхоза покровительствовали орудовавшим на Каспии браконьерам

Актау. 29 ноября. Kazakhstan Today - На Каспии пресекли незаконную ловлю осетровых. Государству нанесен ущерб на 320 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Комитета национальной безопасности по Мангистауской области в ноябре текущего года пресечена противоправная деятельность должностных лиц РГУ "Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира", которые покровительствовали местным жителям, организовавшим браконьерскую деятельность по лову рыб осетровых пород и добычи икры с целью дальнейшего сбыта, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В результате преступной деятельности задержанных государству причинен ущерб на сумму свыше 320 миллионов тенге. Из незаконного оборота изъято более 1 100 килограммов рыбы осетровых пород и 17 килограммов черной икры.

ДКНБ по Мангистауской области продолжается досудебное расследование по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений") УК РК.

Напомним, в августе МВД РК провело спецоперацию по задержанию браконьеров, орудовавших на территории озера Маркаколь в Восточно-Казахстанской области. Они занимались незаконным оборотом икры рыбы ленок (ускуч).

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