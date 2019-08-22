МВД провело спецоперацию по задержанию браконьеров в Восточном Казахстане

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - МВД провело спецоперацию по задержанию браконьеров, орудовавших на территории озера Маркаколь в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения главы государства, Министерством внутренних дел проведена спецоперация по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени занималась браконьерством и незаконным оборотом икры рыбы ленок (ускуч) на территории озера Маркаколь Восточно-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, "в браконьерстве изобличены работники республиканского государственного учреждения "Маркакольский государственный природный заповедник, призванные обеспечивать правопорядок на указанном особо охраняемом объекте", и другие лица, причастные к незаконной добыче и реализации рыбных ресурсов".

Пресечен основной канал сбыта икры, задержаны и арестованы организаторы. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, имеющих отношение к браконьерскому вылову и реализации икры и рыбы ленок (ускуч).

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъято порядка 90 литров икры, более тысячи особей незаконно выловленной рыбы ленок (ускуч), а также денежные средства в сумме 3 млн 800 тенге, рыболовные сети, рации и незарегистрированный пистолет. Следствием установлено, что за указанный период из озера Маркаколь незаконно выловлено более тонны рыбы ленок (ускуч)", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что после извлечения икры преступники закапывали рыбу в землю в охраняемой зоне.

По данному делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлен экологический ущерб, нанесенный окружающей среде природного заповедника. Кроме этого, МВД рассматриваются проблемные вопросы указанного региона, связанные с браконьерством, заключили в пресс-службе.

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