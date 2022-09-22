Из Астаны авиарейсами пытались незаконно вывезти 490 млн тенге

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" ДГД по Астане с начала 2022 года выявили 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денег и незаконного их вывоза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сумма незадекларированных наличных составила 498 454 908 тенге, или 1 083 599 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

К примеру, 9 сентября в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками досмотра аэропорта остановили гражданина Казахстана. В момент задержания у него были выявлены наличные деньги в сумме 56 750 долларов. Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма обнаружена в ручной клади.

25 августа после прохождения таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, был остановлен гражданин Казахстана. В момент задержания у него были выявлены наличные в сумме 14 100 долларов.

Напоминаем, указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" (Указ) запрещен вывоз из Республики Казахстан: