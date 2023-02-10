09.02.2023, 09:09 36296
Из Беларуси экстрадирован подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин Казахстана. Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор", - проинформировали в ведомстве.
По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
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09.02.2023, 14:49 27156
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему насильнику
Осужденный вину признал полностью и раскаялся
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор несовершеннолетнему насильнику.
Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании, сообщает Pavlodarnews.kz.
Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы. Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения", - пояснили в СМУСе
Осужденный вину признал полностью и раскаялся. В итоге суд назначил подростку 7,5 года лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности.
По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскано с законного представителя осужденного два миллиона тенге. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре.
09.02.2023, 13:30 29581
В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду
Только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы
Фото: Depositphotos
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Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду, сообщает Антикоррупционная служба по Алматинской области.
В ходе мониторинга ирригационных сетей области специалистами установлено, что сельскохозяйственные кооперативы, не обладая правами на оросительные каналы и не входя в регистр естественных монополий, занимались коммерческой деятельностью", - сообщили в Антикоре.
По данным пресс-службы, воду они получали у филиала БАК имени Кунаева РГП на ПХВ "Казводхоз" согласно утвержденному тарифу, однако подавали ее фермерским хозяйствам по завышенным ценам, тем самым заняв роль монополиста.
К примеру, если стоимость воды в БАК составляет 0,7 тенге за 1 кубический метр, то СПК подают воду сельхозтоваропроизводителям по 20 000 - 28 000 тенге за гектар, что в среднем составляет более 2 тенге за кубический метр. При этом, договора по доверительному управлению данными каналами имеют только 2 из 24 СПК. Сложившаяся ситуация привела к нарушению прав сельхозтоваропроизводителей. Отныне поливную воду фермеры будут получать напрямую с Большого Алматинского канала", - сообщает ведомство.
На основании рекомендации Антикоррупционной службы проработан вопрос заключения договоров напрямую с БАК по цене 0,5 тенге за 1 кубический метр в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, где более 272 крестьянских хозяйств.
Тем самым местным фермерам в предстоящем сезоне будут платить уже напрямую, при этом сэкономив за сезон более 42 млн. тенге, только в одном сельском округе.Также рассматривается вопрос по прямому заключению договоров в других сельских округах", - добавили в пресс-службе.
По данным Антикора, только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
09.02.2023, 13:16 30296
В Алматинской области в получении взяток подозревают руководство отдела департамента фармконтроля
Установлено получение взяток от представителей малого бизнеса на общую сумму 850 тысяч тенге
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Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматинской области при координации прокуратуры пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля.
В систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК. Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", - говорится в сообщении Антикора.
Работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается, отметили в Антикоррупционной службе.
Ранее сообщалось, что должностное лицо департамента фармконтроля подозревается в коррупции в Туркестанской области.
08.02.2023, 13:33 73006
Мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы мошенник предлагал родителям выпускников несуществующие подготовительные курсы за 239 тысяч тенге.
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ.
По условиям договора родитель мог оплатить сумму - 238 тысяч тенге частями. При этом "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле - основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество". В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей.
Вчера акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата.
08.02.2023, 11:49 76201
Осужден экс-руководитель Павлодарского НХЗ за махинации с землей
Фото: Astanatv.kz
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Павлодар. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы.
В 2017 году Данбай продал частной компании землю предприятия. При реальной стоимости 44 миллиона тенге участок отдали всего за шесть миллионов. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал не кто иной, как руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая. В результате махинаций с передачей функций по дозированию и вводу присадок снизилось качество дизтоплива, а цена на него выросла, считают следователи, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Руководство ПНХЗ в лице Данбая, Алсеитова, Атакулова путем необоснованного заключения договоров между ПНХЗ и "Ертiс Нефте Сервис" организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров. В период с января 2018 года по февраль 2022 года ПНХЗ необоснованно выплатил в адрес "Ертiс Нефте Сервис" 753 миллиона тенге за оказание услуг по дозированию и вводу присадок в дизельное топливо", - рассказал исполняющий обязанности руководителя второго оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Серик Муслимов.
Главный фигурант и его подельники полностью признали вину и возместили ущерб.
Напомним, Данбая также обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
08.02.2023, 11:34 78811
В Акмолинской области при строительстве электроснабжающей подстанции украли 1,3 млрд тенге
Всем фигурантам дела назначено лишение свободы
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Кокшетау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава ЖКХ района Акмолинской области и руководители ТОО осуждены за хищение 1,3 млрд тенге, информирует пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат состоялся в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы", - рассказали в АФМ.
Осужденные предприниматели и сотрудник ТОО также не смогут занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе.
08.02.2023, 11:00 78886
Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в Алматы
Злоумышленники, воспользовавшись доверием алматинца, обманули его и похитили 1,1 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа интернет-мошенников из четырех человек задержана в ходе спецоперации в Алматы.
Житель Алматы обратился в отделение полиции Бостандыкского района с заявлением, согласно которому злоумышленники, воспользовавшись доверием, обманули его и похитили 1,1 млн тенге.
На телефон мужчине пришло сообщение от абонента, на аватарке которого была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Мошенники вычислены и задержаны. Это приезжие из Туркестанской области - две женщины, 1996 и 1998 годов рождения, и мужчины, 28 и 33 лет. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, информирует Polisia.kz.
В полиции отметили, что содействие в раскрытии преступления оказали сотрудники службы безопасности одного из банков второго уровня.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела. На данном этапе досудебного расследования установлены три аналогичных мошенничества в исполнении этой группы", - резюмировал Науатов.
Напомним, депутат заявил о волоките и бездействии правоохранительных органов при расследовании интернет-мошенничеств. Читать:
08.02.2023, 10:32 59971
Житель Актюбинской области призывал к вооруженному джихаду через Telegram
В конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube лжепроповедника, причастного к международной террористической организации
Фото: depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, информирует Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
За пропаганду терроризма обвиняемый осужден на 6 лет лишения свободы.
Также в ведомстве рассказали, что в конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тысяч подписчиков и 5 тысяч просмотров) лжепроповедника, причастного к международной террористической организации.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространение радикальных идей в интернет-пространстве представляет значительную угрозу в настоящее время.
В целях проверки сайтов с противоправными контентом в 2017 году запущен проект "Кибернадзор", по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тысяч веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.
В последние годы в стране правоохранительными и специальными органами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма", - добавили в пресс-службе.
Напомним, заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска.
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