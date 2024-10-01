30.09.2024, 12:21 37241
Из Грузии экстрадировали объявленного в международный розыск гражданина Казахстана
Фото: кадр из видео
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Грузии для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотиков в особо крупном размере экстрадировали объявленного в международный розыск гражданина Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В январе текущего года подозреваемый задержан на территории Грузии. В настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор города Астаны", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что в июне 2023 года в Астане сотрудниками дорожной полиции было остановлено транспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков мефедрона общим весом 18,96 грамма.
Воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - добавили в прокуратуре.
Ранее казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении.
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01.10.2024, 17:46 2296
В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн
Фото: unsplash.com
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали 19 обменников криптовалюты с оборотом более $60 млн, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тысячи "машин" для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, было заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально.Также, по данным АФМ, в Казахстане были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма - оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в АФМ были созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий.
01.10.2024, 14:10 6631
Чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом в Алматы
Подозреваемый задержан
Фото: ugrapro
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы совершено покушение на чемпиона Азии по дзюдо Дамира Исаханова, подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии с принципами всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП.
Информация о покушении на спортсмена появилась ранее в соцсетях. Согласно распространяемым данным, Исаханов был ранен ножом в область сердца. Рана оказалась не смертельной.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
01.10.2024, 11:23 11826
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастуз двух студентов колледжа зверски избили на пустыре недалеко от школы № 21.
Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00.30. Прошу вас помочь в поиске этих преступников, или же если вы видели подозрительные лица в это время или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации", - цитирует pavlodarnews.kz тетю одного из пострадавших.
По данным управления образования Павлодарской области, оба избитых учатся в колледже Экибастуза.
29 сентября 2024 года два несовершеннолетних были доставлены в городскую больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в ведомстве.
Также информацию о расследовании факта подтвердили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - заявили ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
01.10.2024, 10:09 13306
Разыскиваемые соседними государствами преступники задержаны в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах, сообщает Polisia.kz.
В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации. Он в апреле 2023 года в городе Самаре после возникшей ссоры совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года", - проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Кроме того, по его словам, в городе Каскелене Алматинской области задержан гражданин Узбекистана.
Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября 2023 года", - уточнил Нурмагамбетов.
Также полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.
В Кызылорде задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года", - сказал представитель МВД.
С начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.
30.09.2024, 20:45 28196
В Атырау задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков
Изъят 81 сверток синтетических наркотиков
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Атырау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые занимались распространением наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
Ранее в Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков.
30.09.2024, 08:40 40811
МВД задержало преступные группы вымогателей в трех регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп вымогателей, сообщает Polisia.kz.
В Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тысяч тенге. Подозреваемые взяты под стражу", - проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Кроме того, по его словам, в Шымкенте оперативниками задержаны двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения.
Также в Актобе при получении требуемого миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали восемь миллионов тенге. Проводится досудебное расследование.
Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается", - сообщил Куандык Алпыс.
29.09.2024, 19:18 54636
В Шымкента сотрудница ЦОНа обманула жителей на более чем 180 млн тенге
Фото: pexels.com
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Шымкент. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкента сотрудница центра обслуживания населения обманула жителей на более чем 180 млн тенге, сообщает пресс-служба суда города.
Подсудимая А. в 2022 году, войдя в доверие к потерпевшей К., пообещав ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 гектора, далее предложила потерпевшей совместную работу, открыв центр тестирования, после обещала помочь в получении квартиры по государственной программе, за что получила от потерпевшей К. деньги в общей сумме 113 000 000 тенге. По остальным 14 эпизодам подсудимая А. также обманула потерпевших, обещав им помочь в получении квартир по государственным программам, общий ущерб составил 71 356 000 тенге", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимой доказана ее показаниями, показаниями потерпевших, вещественными доказательствами и т.д.
Суд назначил А. по части 4 пункту 2 статьи 190 УК (Мошенничество) наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы (...) Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.
28.09.2024, 18:31 76911
В Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков
Изъято почти 34 кг марихуаны и более 2 кг гашиша
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность крупного поставщика наркотических средств на территорию Акмолинской области, сообщает перс-служба МВД РК.
Во время задержания, проведенного оперативниками в Астане, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны - это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге.
54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
Ранее крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяли полицейские в области Жетысу.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?