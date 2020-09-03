Из Ирана в Казахстан пытались провезти 305 килограммов героина

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Азербайджане задержали груз, следовавший из Ирана в Казахстан. В сельскохозяйственном оборудовании таможенники обнаружили свыше 305 килограммов героина, передает Kazakhstan Today.

На основании информации, поступившей в оперативное управление Главного таможенного управления Южного региона, на таможенном посту "Астара" был задержан грузовой автомобиль марки "Traktor", за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран. В документах было указано, что в этом автомобиле транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Республику Казахстан перевозится "сельскохозяйственное оборудование - плуг", - сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По информации ведомства, при проверке транспортного средства кинологами с собаками, в 12 из 22 единиц сельскохозяйственного оборудования было обнаружено 305 килограммов 289 граммов героина в 598 упаковках. По данному факту проводится расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства