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Из Ирана в Казахстан пытались провезти 305 килограммов героина

02.09.2020, 11:32 6184
Из Ирана в Казахстан пытались провезти 305 килограммов героина
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Азербайджане задержали груз, следовавший из Ирана в Казахстан. В сельскохозяйственном оборудовании таможенники обнаружили свыше 305 килограммов героина, передает Kazakhstan Today.
 

На основании информации, поступившей в оперативное управление Главного таможенного управления Южного региона, на таможенном посту "Астара" был задержан грузовой автомобиль марки "Traktor", за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран. В документах было указано, что в этом автомобиле транзитом через территорию Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Республику Казахстан перевозится "сельскохозяйственное оборудование - плуг", - сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

 
По информации ведомства, при проверке транспортного средства кинологами с собаками, в 12 из 22 единиц сельскохозяйственного оборудования было обнаружено 305 килограммов 289 граммов героина в 598 упаковках. По данному факту проводится расследование.
 

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