Из Казахстана с марта по апрель пытались вывезти наличными $671 тысячу

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Комитетом государственных доходов за период с марта по апрель 2022 года выявлено 40 попыток незаконного вывоза из Республики Казахстан через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте $671 000, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все лица привлечены к административной ответственности по статьям 551 и 545 КоАП РК", - подчеркнули в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

По данным комитета, после вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты выявлена 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте $280 000. Все факты зафиксированы на таможенных постах, расположенных в международных аэропортах городов Нур-Султана (6 фактов) и Алматы (15 фактов).

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KUMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.