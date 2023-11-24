Из Латвии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью  

С областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов, - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов, сообщает пресс-служба АФМ РК.





При содействии РГП "Госэкспертиза" удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге. Здесь разработчики завысили цены на электрические шкафы. В другом случае в Астане скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу", - проинформировали в пресс-службе.





Также при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры в поселке Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.





Подчеркивается, что в настоящее время с областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.





В Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге. Отметим, что в целом только за два месяца работы по 8 проектам снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге", - добавили в АФМ.



