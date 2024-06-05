04.06.2024, 09:19 44351
Из ОАЭ в Казахстан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве в крупном размере
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки "Роллс-Ройс" из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет", - проинформировали в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.
Как отметили в ведомстве, экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря соглашению между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 2009 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура РК.
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04.06.2024, 19:23 26486
В Актау суд отменил оправдательный приговор сыну полицейского
Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбыте наркотиков, сообщает Lada.kz.
Судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Напомним, 15 мая присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
04.06.2024, 17:41 29606
В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудник Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу получил пять лет лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (Незаконное разглашение государственных секретов) к пяти годам лишения свободы. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, приговор вступил законную силу.
В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.
Напомним, в 2022 году бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену.
04.06.2024, 11:06 42131
Антикор начал досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий в Казахстане
Фото: polisia.kz.
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
В ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан". Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что лжеспортсмены лишены спортивных званий.
Досудебное расследование продолжается", - заверили в агентстве.
Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
03.06.2024, 20:18 63266
В Семее мать подозревают в убийстве дочери
Фото: Polisia.kz
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Семей. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О пропаже дочери сообщила 59-летняя жительница станции Аул, в Абайской области. 26 мая девушка выехала в сторону Семея, но до места назначения так и не доехала, сообщает HOLA News Kazakhstan.
В понедельник, 3 июня, стало известно, что Динара Досумбекова мертва. О ее смерти сообщили волонтеры, помогавшие с поисками.
По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.
Подозреваемой в убийстве 30-летней девушки, ранее объявленной в розыск, является мать", - сообщили в департаменте поиилции Абайской области.
03.06.2024, 18:00 67996
Директора ФК "Жетісу" подозревают в хищении более 85 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директора футбольного клуба "Жетісу" подозревают в хищении более 85 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Антикоррупционной службой области Жетісу изобличен директор КГКП "Футбольный клуб "Жетісу", который в 2022-2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Проверяются другие эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
03.06.2024, 12:08 75331
Глава IT-компании и чиновник из Минспорта похитили выделенные на разработку ИС 105 млн тенге
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов" повторно. (...) Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ", - рассказали в АФМ.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц.
Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT-компании к 6,5 года лишения свободы с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград и пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет", - проинформировали в агентстве.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Антикоре рассказали о системных коррупционных рисках в сфере спорта. В числе нарушений: повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.
03.06.2024, 10:42 77176
Антикор проводит расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы после публикации в социальных сетях, сообщили в Антикоре.
17 мая 2024 года в социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, в которой зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции южной столицы. Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
02.06.2024, 10:06 97376
Через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами предотвращено незаконное перемещение через госграницу валюты на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ.
Всего предотвращено 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 38 фактов, общий вес - 143 грамма;
- оружия, боеприпасов - 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 боеприпаса);
- религиозной литературы - 32 факта (561 экземпляр);
- ГСМ - 536 фактов (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;
- товаров народного потребления - 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге.
По данным Погранслужбы, задержано 3368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы - 50 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 59 иностранных граждан.
Кроме того, пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе КНБ.
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