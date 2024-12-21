Из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.





Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами шести потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.





В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края РФ, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован на родину.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.