Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве

Рассказать друзьям

Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Находящегося в международном розыске иностранца задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба - Находящегося в международном розыске иностранца задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК





В Международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путем присвоения и изготовления поддельных документов.





Мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путем подделки документов похитил 162 млн узбекских сум.



