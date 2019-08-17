Туркестан. 16 августа. Kazakhstan Today - Избиение двух женщин родственником расследуют в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента с нанесением телесных повреждений двум пожилым женщинам. В Келесский районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили двух женщин с телесными повреждениями. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что житель Келесского района проник в дом потерпевших, где нанес телесные повреждения мачехе и ее матери и скрылся с места преступления", - проинформировала пресс-служба департамента полиции региона.

Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статьям УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 149 (Нарушение неприкосновенности жилища).

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск подозреваемого", - отметили в полиции.

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