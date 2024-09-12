Издевательства над школьником в Астане: заведено уголовное дело

К дисциплинарной ответственности привлечены финдиректор и экс-начальник восточного дивизиона филиала ЦТР

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикором рассмотрено представление в отношении руководства Центра топливных ресурсов. В дочерней организации АО "НК "КТЖ" - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала "Центр топливных ресурсов", сообщает пресс-служба - Антикором рассмотрено представление в отношении руководства Центра топливных ресурсов. В дочерней организации АО "НК "КТЖ" - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала "Центр топливных ресурсов", сообщает пресс-служба Антикора





Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов за утверждение его на этой должности.





Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ.





ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков и фактов хищения ГСМ, в том числе путем внедрения цифровизации процессов приема, отпуска и хранения ГСМ на топливных складах, а также назначения на руководящие должности филиала ЦТР путем проведения конкурса", - сообщили в Антикоре.





В рамках рассмотрения представления утверждены программы по закупу и установке контрольных приборов учета, измерительных приборов (весы), современных систем видеонаблюдения в целях исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей.





За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник восточного дивизиона филиала ЦТР.



