Полицией Алматы объявлен в розыск подозреваемый по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека

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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля при координации прокуратуры сотрудники ДКНБ Алматы совместно с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" задержали подозреваемого в организации фрод-звонков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.





В ходе осмотра обнаружены два SIM-бокса, один из которых имел 32 слота для SIM-карт, использовавшихся для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.





Ранее, 1 ноября 2024 года, между прокуратурой Алматы, АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с фрод-звонками. В 2024 году в Алматы совместными усилиями ликвидирована деятельность 14 SIM-бокс-машин.





В связи с активной передислокацией преступных групп в другие регионы страны принято решение о подключении к работе Комитета национальной безопасности при содействии департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.





При координации прокуратуры Алматы в ходе работы межведомственной группы, в том числе с оперативным сопровождением управления информации кибербезопасности ДКНБ по Алматы, выявлено 202 абонентских номера в 8 регионах страны. Установлено 8 адресов, где были изъяты 9 SIM-бокс-устройств, задержано 8 человек, из которых 6 граждан России. Также изъято 8407 SIM-карт различных мобильных операторов.



