Известного дизайнера до смерти избили в Алматы

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В Алматы конфликт двух мужчин закончился избиением и смертью одного из них, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, ночью 18 октября на пульт 102 поступило сообщение о драке, которую очевидец наблюдал из окна своей квартиры.

Неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться, вследствие чего один из них упал, а другой поспешил скрыться с места преступления. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть человека. Его личность была сразу же установлена", - сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось позже, погибший Сабит Сырахан был дизайнером популярного streetwear-бренда, он известен под именем Bisen.

По подозрению в совершении данного преступления сразу же был задержан мужчина 1991 года рождения - родной брат девушки погибшего. Он признался в убийстве и сообщил, что избил оппонента из-за неприязненных отношений. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе.

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