В Павлодаре к 10 годам колонии приговорен извращенец за насилие над девочкой с ДЦП

Павлодар. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре завершился суд по делу о насилии в отношении 15-летней девочки с ДЦП, передает Kazakhstan Today.

Лицо, обвиняемое в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки-инвалида, было наконец признано виновным и осуждено к 10 годам лишения свободы, взято под стражу в зале суда. Трёхлетняя эпопея тяжелейшего доказывания, когда это уголовное дело полиция прекращала целых 7 раз, наконец, завершена. Девочка страдает ДЦП, является инвалидом. Она прошла 3 года адских мучений, попала в больницу из-за сексуального насилия, и теперь она отмщена", - написал адвокат ребенка Бауыржан Азанов .

По информации адвоката, суд первой инстанции полностью оправдал подозреваемого, и три года девочка не могла доказать, что подверглась сексуальному насилию.

Годы допросов, очных ставок, допросы-передопросы, экспертизы, и она снова и снова должна незнакомым людям рассказывать, как над ней надругались. Естественно, это не лучшим образом сказалось на ее психическом и физическом состоянии. Девочка страдает ДЦП, выставлен диагноз "посттравматический синдром", появившийся вследствие насилия над ней", - говорится в сообщении адвоката.





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