К 11 годам колонии приговорен житель Туркестанской области, пытавшийся зарубить жену топором

Туркестан. 21 августа. Kazakhstan Today - К 11 годам колонии приговорен житель Туркестанской области, который нанес жене тяжелые травмы топором, передает Kazakhstan Today.

27 апреля, примерно в 9 часов утра, на пульт 102 Келесского отдела полиции поступило сообщение от прохожих о том, что возле школы они обнаружили женщину с рублеными ранами. Врачи доставили женщину в больницу в крайне тяжелом шоковом состоянии. Опросить ее было невозможно, врачи запретили любой контакт, пишет Otyrar.KZ

При изучении территории происшествия на тротуаре следователи изъяли топор, а также обнаружили многочисленные следы крови и обувь потерпевшей. Проведенный подворный обход не дал положительных результатов. Никто ничего не видел.

Оперативники тщательно изучили круг знакомых потерпевшей. В результате полицейские вышли на бывшего мужа пострадавшей, местного жителя, 1969 года рождения.

По месту жительства подозреваемого не оказалось. Соседи рассказали полицейским, что якобы у них с бывшей женой были натянутые отношения, они то расходились, то сходились.

Установить местонахождение вероятного преступника полицейским помогли камеры видеонаблюдения. Его задержали примерно в течение 5 часов на одной из улиц районного центра. На следующий же день после задержания суд санкционировал его арест.

Как оказалось, мотивом к совершению столь жестокого преступления стал болезненный развод супругов. Дело с обвинительным актом в июне направили в прокуратуру, а далее в суд.

В августе районный суд приговорил 51-летнего мужчину к 11 годам 3 месяцам лишения свободы.

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