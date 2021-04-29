К 18 и 15 годам приговорили заказчика и убийцу молодой женщины в Алматинской области

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - В Алматинской области вынесли приговор Александру Емошенко, который заказал убийство своей супруги. Также осужден исполнитель убийства Валерий Матяшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в общественном фонде " НеМолчиKZ ", приговор был вынесен 27 апреля СМУС Карасайского района Алматинской области.

Супруг погибшей женщины проведет в колонии строгого режима 18 лет. Исполнитель убийства лишен свободы в колонии строгого режима на 15 лет. Кроме того, Ермошенко и Матяшин должны возместить моральный ущерб семье погибшей в сумме 20 млн тенге.

Преступники осуждены за убийство молодой мамы Ермошенко Светланы, которое было совершено с особой жестокостью, на глазах у годовалой дочери по заказу ее супруга. Ермошенко А. якобы на почве личных разногласий с женой, чтобы самостоятельно воспитывать дочь, решил убить жену при помощи наемного убийцы. Он долго выбирал кандидата, сначала предложил совершить убийство некоему знакомому Бахтияру, который не воспринял всерьез его слова и отказался. Затем остановился на личности Матяшина, который работал спасателем на озере Алаколь, предложив ему вознаграждение два миллиона тенге", - говорится в сообщении на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Как стало известно, первая попытка убийства состоялась 10 ноября 2020 года, но в последнюю минуту Матяшин отказался, мотивируя это тем, что место слишком людное. В результате Ермошенко с женой и ребенком уехал с планируемого места убийства.

По материалам дела, 12 ноября 2020 года Ермошенко встретился с Матяшиным и в качестве предоплаты передал ему 100 000 тенге.

13 ноября он, проезжая с женой и ребенком по Капшагайской трассе, подъехал к безлюдному месту, чтобы якобы справить нужду, отошел на 150 метров от машины. В это время подошел Матяшин, открыл машину и нанес сильный удар по голове Светланы, на руках у которой была годовалая дочь. После этого он лезвием от канцелярского ножа нанес женщине более 30 колото-режущих ран, три из которых оказались смертельными - в области шеи. Светлана пережила ужасные минуты боли, страха умоляла не трогать дочь. Кроме резаных ран, у женщины сломан нос, множество гематом от ударов по голове и лицу. В это время Ермошенко вернулся, поднял с полика заднего сиденья плачущего ребенка и наблюдал за убийством супруги с дочерью на руках. От полученных ран Светлана скончалась на месте, а Матяшин скрылся с места преступления, но мимо проезжали люди, которые заметили происходящее и вызвали полицию", - рассказали в фонде.

Сообщается, что дочь Светланы сейчас живет с бабушкой и дедушкой - ее родителями-пенсионерами. Девочка до сих пор не оправилась от случившегося и находится на постоянном лечении, наблюдении у врачей.

По информации главы фонда Дины Тансари, прокурор запросил по 20 лет каждому участнику преступления, но суд вынес менее суровый приговор. Смягчающим обстоятельством послужило то, что оба убийцы ранее не судимы.

Нас потрясло то, что Матяшин сам пережил такую трагедию в детстве - его отец убил мать и сел в тюрьму, а сам он вырос в детском доме, но в то же время, оставил сиротой годовалую девочку", - отметила Дина Тансари.





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