Кайрату Кудайбергену продлили арест

АКТАУ. 21 МАЯ - Агентство по противодействию коррупции задержало мошенника, который, представившись сотрудником антикоррупционной службы, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок для размещения коммерческих объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанного зовут Нурбол Каримов, ему 25 лет, сообщили в Антикоре.

Противоправные деяния Каримова были своевременно пресечены. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Актау.

В ведомстве отметили, что подозреваемый мог совершать аналогичные преступления и ранее.