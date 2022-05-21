Кайрату Кудайбергену продлили арест

Фото: instagram/kudaibergen_kairat
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Кайрат Кудайберген будет находиться под арестом до 21 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено. Срок содержания под стражей до 21 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Напомним, 21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан депутат маслихата Алматы Кудайберген Кайрат, 1983 года рождения.
Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.