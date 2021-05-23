Казахстанец, подозреваемый в похищении человека, экстрадирован из Беларуси

НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - Сегодня, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Республики Казахстан из Беларуси экстрадирован Владимир Тургунов, подозреваемый в похищении человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Гепрокуратуры РК, Тургунов подозревается в организации разбойного нападения, похищении человека с применением оружия и хищении чужого имущества на сумму более 100 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время Тургунов водворен в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

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