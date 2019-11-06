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Казахстанец пытался вывезти в РФ черную икру и осетровых стоимостью 156 млн тенге

05.11.2019, 17:23 6049
Актобе. 5 ноября. Kazakhstan Today - Черную икру и рыбу осетровых пород общей стоимостью 156 млн тенге пытался вывезти казахстанец в Россию под видом фруктов, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня, около 6 утра, в ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Жайсан" задержан гражданин РК, 1990 года рождения. Причиной задержания послужила попытка незаконного вывоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию черной икры и рыб осетровых пород общим весом 400 килограммов (предварительная оценочная стоимость - 156 000 000 тенге)", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК

 
По информации ведомства, ценный груз правонарушитель пытался провезти под видом фруктов в коробках из-под бананов, укрытых под мешками с рисом, изюмом и арахисом. 
 
Задержанный вместе с грузом передан в департамент экономических расследований по Актюбинской области для проведения соответствующих мероприятий.
 
 

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