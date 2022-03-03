Январская трагедия: казахстанские полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму свыше 288 млн тенге

АКТОБЕ. 2 МАРТА - В Актобе задержан участник январских беспорядков, протаранивший на автомобиле оцепление полицейских, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января текущего года, управляя автомобилем ВАЗ-21014, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских. В результате 4 сотрудника полиции с переломами госпитализированы", - сказал на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.





По его словам, за посягательство на жизнь сотрудников полиции подозреваемый с санкции суда взят под стражу.





Кроме того, установлены двое граждан, которые с использованием резиновых дубинок подвергли жесткому избиению сотрудников полиции перед акиматом города Алматы. "Указанные лица содержатся под стражей", - сказал спикер.

По данным представителя Генпрокуратуры, в производстве следственно-оперативных групп находится 3666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказания.

В частности, приговором Алмалинского района суда города Алматы двое граждан признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина "Алпамыс". Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

По словам Елдоса Килымжанова, во время январских событий ранения различной степени тяжести получили более 4000 человек, среди них 2402 полицейских и 990 военнослужащих, задействованных для обеспечения общественного порядка.

Также он сообщил, что Генеральной прокуратурой на постоянной основе проводится проверка условий содержания лиц, находящихся под стражей. В настоящее время в следственных изоляторах содержится 751 человек.

Помещения ежедневно проверяются не только прокурорами, но и правозащитными организациями.

Уполномоченным по правам человека совместно с членами координационного совета и участниками национального превентивного механизма во всех регионах осуществлено 118 посещений следственных изоляторов, ИВС и спецприемников.

Особое внимание обращали на условия содержания, включая санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое.

Кроме того, органами прокуратуры ведется работа по пересмотру ранее избранных мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и оказанного содействия следствию 199 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.



