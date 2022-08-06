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Казахстанские предприниматели перепродавали дизтопливо, выделенное на уборочные работы

05.08.2022, 10:45 20346
Казахстанские предприниматели перепродавали дизтопливо, выделенное на уборочные работы
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В Казахстане выявлены случаи продажи недобросовестными предпринимателями дизельного топлива, выделенного в льготном порядке для уборки урожая. Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АФМ проводит тщательные проверки во всех регионах страны для предотвращения спекуляции с топливом. 
 
На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов, рассказали в пресс-службе ведомства.
 

Уважаемые граждане и предприниматели, если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты по указанным номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме", - обратились в агентстве.

 

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В Алматы на территории госпредприятия незаконно работала майнинговая ферма

05.08.2022, 21:01 11956
АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - Руководителя государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В районном суде № 2 Медеуского района рассмотрено уголовное дело в отношении М. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым государством (статья 361, часть 1, УК), сообщает пресс-служба районного суда № 2 Медеуского района Алматы.
 
Судом установлено, что с конца июня 2021 года по май 2022 года М., будучи руководителем государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Алматы (ГИСХАГИ), на территории административного здания госпредприятия незаконно установил майнинговую ферму для добычи криптовалюты. Его незаконные действия были обнаружены после получения отделом бухгалтерии крупного счета на оплату электроэнергии.
 
После чего последовала проверка, которая зафиксировала масштабную утечку электроэнергии объемом свыше 27 000 кВт/ч. на общую сумму порядка 830 000 тенге.
 
В ходе досудебного расследования подсудимый полностью признал свою вину, возместил материальный ущерб, после чего между подсудимым и прокурором составлено процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины.
 
Прокурор в суде ходатайствовал о назначении наказания подсудимому в виде штрафа в размере 700 МРП с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе или заниматься деятельностью в финансовой сфере, без конфискации имущества.
 
Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства в виде отсутствия ранее судимости, добровольное возмещение имущественного ущерба и чистосердечное раскаяние.
 
Приговором суда М. признан виновным по статье 361, часть 1, УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП, что составляет 2 144 100 тенге, с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе или заниматься деятельностью в финансовой сфере.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В Алматы мошенницы собирали деньги, придумав историю о больном ребенке

05.08.2022, 19:32 14561
В Алматы мошенницы собирали деньги, придумав историю о больном ребенке
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - Девушек 22 и 23 лет задержали полицейские Алматы по подозрению в мошенничестве через соцсети, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост. Подписчики стали активно перечислять деньги, сообщает Polisia.kz
 
Полицейские задержали подозреваемых. Они жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия продолжаются. 
 
Одна из фигуранток в прошлом уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу.
 
 

В Казахстан пытались ввезти контрабандой более 4 млн пачек сигарет

05.08.2022, 18:24 14886
Фото: КГД МФ РК
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Сотрудники департамента государственных доходов по Алматы в рамках проведения таможенного контроля выявили три факта нарушения таможенного законодательства, связанные с незаконным провозом сигарет без маркировки средствами идентификации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все три факта имеют признаки уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
Сотрудниками ЦТО "Алматы" при досмотре груза из ОАЭ, ввозимого на территорию Республики Казахстан, выявлены сигареты весом 24,2 тонны (1,4 млн пачек). 
 
Сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составила 403 млн тенге.
 
Материал передан в транспортную прокуратуру для решения вопроса о проведении досудебного расследования.
 
Также сотрудниками ЦТО "Алматы" задержан аналогичный груз из Латвии весом 13 тонн (656 тысяч пачек). Сумма подлежащая уплате в бюджет, составляет 184,5 млн тенге.
 
Кроме того, в производстве таможенного досмотра т/п поста "Жетісу" находится материал, где согласно инвойсу заявлен товар "бумага туалетная в количестве 45,6 тысячи упаковок". Однако в ходе предварительного осмотра фактически выявлен товар "табачные изделия без маркировки средствами идентификации". В количестве 2,090 млн пачек. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет составляет 587,9 млн тенге.
 
Получатели товара, которым должны были доставить 4,16 млн пачек сигарет незаконным путем, не состоят на регистрационном учете по отдельным видам деятельности по оптовой реализации табачных изделий.
 
С октября 2020 года все импортированные сигареты должны маркироваться средствами идентификации до ввоза на территорию Казахстана либо на таможенных складах.
 
В комитете напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.
 
Напомним, законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия. Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 

Преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге

05.08.2022, 15:57 17026
Преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Организованной преступной группой в период ее деятельности с февраля 2016 года по июль 2019 года в городе Кокшетау неоднократно выписывались фиктивные счета-фактуры в адрес предприятий-контрагентов без фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг с целью получения имущественной выгоды в виде процентов от общей суммы выписанных счетов-фактур. Полученные противоправным путем денежные средства распределялись между участниками организованной преступной группы", - сообщили в АФМ.

 
Общий ущерб, нанесенный государству ТОО "Фирма "Стройинвест Астана", ТОО "Алад-Кокше", составил более 184 миллионов тенге.
 

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств в сумме полученных преступным путем с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в агентстве. 


 

У жителя Уральска изъяты более тысячи таблеток трамадола и других психотропных веществ

05.08.2022, 12:02 20811
У жителя Уральска изъяты более тысячи таблеток трамадола и других психотропных веществ
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 5 АВГУСТА - Свыше тысячи таблеток трамадола, а также другие препараты, вызывающие наркотическое опьянение, были изъяты сотрудниками полиции у жителя Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
61-летний торговец запрещенными к безрецептурному отпуску препаратами был задержан в своей квартире на улице Жаксыгулова, где в ходе проведения санкционированного обыска было обнаружено 1270 штук таблеток трамадола, 89 флаконов трапикамида, а также 86 флаконов медакса, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта".
 

Житель Туркестанской области ударил ножом женщину и похитил сумку с деньгами

05.08.2022, 12:00 21261
Житель Туркестанской области ударил ножом женщину и похитил сумку с деньгами
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Подозреваемого в разбойном нападении на женщину задержали полицейские Туркестанской области в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ей ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге", - информирует Polisia.kz. 

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейские задержали подозреваемого в Нур-Султане. 
 
Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК (Разбой) и по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 2 статьи 99 (Покушение на убийство). Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. 
 

В Туркестанской области группа мошенниц создала финпирамиду

05.08.2022, 11:21 22051
В Туркестанской области группа мошенниц создала финпирамиду
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 5 АВГУСТА - Судом города Туркестана рассматривается дело в отношении 25 женщин, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они создали пирамиду привлекли в нее более трех тысяч граждан. При этом люди, которые вступили в финансовую пирамиду, внесли более трех миллиардов тенге", - цитирует otyrar.kz прокуратуру Туркестанской области. 

 
В надзорном органе сообщили, что расследованием этого дела занимаются опытные сотрудники.
 

Обманутые люди вкладывали свои деньги, преимущественно в онлайн-режиме, после чего уже поняли, что стали жертвами мошенников. Все виновные сейчас задержаны и находятся в СИЗО", - пояснили в ведомстве. 

 

В Узынагаше произошла перестрелка: один человек погиб, двое пострадали

05.08.2022, 11:20 22796
В Узынагаше произошла перестрелка: один человек погиб, двое пострадали
Фото: Кадр с видео
КОНАЕВ. 5 АВГУСТА - В селе Узынагаш Алматинской области 4 августа произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Аматинской области, 4 августа около 16.20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении.
 
По предварительной версии, перестрелка произошла среди группы местных жителей из-за "неприязненных отношений".
 
Остальные участники конфликта установлены, для их задержания объявлен план "Перехват".

 

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