Казахстанских девушек продавали для сексуальной эксплуатации в Бахрейне

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - МВД РК перекрыло канал вывоза девушек для сексуальной эксплуатации в Бахрейн, передает Kazakhstan Today.

Установлена преступная группа в составе граждан Казахстана, России и Бахрейна, которая в течение длительного времени занималась поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана. Преступники злоупотребляли доверием и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы за границей, сообщает Polisia.kz

После вербовки решали вопросы, связанные с оформлением паспортов, организацией легального пересечения государственной границы девушками, в том числе несовершеннолетними, и их перевозкой в Королевство Бахрейн.

Каждую завербованную и вывезенную в Бахрейн девушку преступники продавали за $5 - $15 тыс. По прибытии в Манаму у девушек отбирали паспорта, незаконно лишали свободы и принуждали к занятию проституцией в течение продолжительного времени. В случае непослушания применяли физическое насилие, наказывали денежными штрафами, доходившими до 500 тыс. тенге, а также угрожали перепродажей другим сутенерам или сообщением в правоохранительные органы, учитывая, что в Бахрейне за занятие проституцией предусмотрена ответственность.

В настоящее время МВД РК возбуждены уголовные дела по пункту 2 части 4 статьи 135 (Торговля несовершеннолетними) УК и части 3 статьи 128 (Торговля людьми), проводится расследование. Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в текущем году в Бахрейне также была пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми. В ходе расследования установлены потерпевшие из Республики Казахстан и других стран СНГ. За совершение тяжкого преступления к различным срокам наказания в Бахрейне осуждены девять человек (четыре гражданина Бахрейна, четыре гражданки РК и один гражданин Индии).

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