Казахстанского бойца Хамитова привлекли к ответственности за призыв к насилию

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео с участием Куата Хамитова с призывами к насилию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 272 части 3 УК РК.

Куат Хамитов доставлен в департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.

По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Действиям гражданина Хамитова будет дана принципиальная оценка.

Ранее Куат Хамитов призвал бить дезинфекторов.

В департаменте полиции напомнили, что призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.





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