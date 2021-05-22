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Казахстанскому сайту посоветовали ограничить прием объявлений от иностранцев

21.05.2021 8398
Казахстанскому сайту посоветовали ограничить прием объявлений от иностранцев
Фото: polisia
АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Полиция Алматы призвала руководство Olx ограничить возможность размещения объявлений иностранцами. Большинство мошеннических действий, связанных с куплей-продажей, обменом и другими сдельными манипуляциями, совершаются пользователями из других государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Больше 50% интернет-мошенничеств совершается с использованием платформы Olx. Была инициирована рабочая встреча с руководителем этого ресурса Мариной Ким. Мы озвучили несколько предложений, которые в дальнейшем помогут минимизировать риски пользователей крупной интернет-площадки", - сообщил Polisia.kz заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

 
Полиция призвала компанию принять меры по защите от мошенников:
 
- Ужесточить процедуру авторизации: рассмотреть использование биометрических данных или фото удостоверения личности. Сейчас авторизация проходит только через SMS-сообщение. Мошенники идут в обход, используя сервисы по SMS-активации.
 
- Сделать фильтр IP-адресов, поставив файрвол. Так у пользователей с IP-адресами других государств не будет доступа к приложению или сайту Olx. Мошенники используют VPN-сервисы для сокрытия IP-адресов.
 
- Ввести logfile не только по аккаунтам с объявлениями, но и по лицам, которые просматривали объявление. Часто мошенники выступают в роли покупателей и выуживают личные данные продавцов, прося их пройти по сомнительным ссылкам.
 

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