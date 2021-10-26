Казахстанца осудили за попытку переправить граждан Афганистана в Россию

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Казахстанец осужден за попытку переправить граждан Афганистана на территорию Российской Федерации, сообщил в ходе брифинга старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Буквально на прошлой неделе суд Костанайской области вынес приговор гражданину Казахстана за организацию незаконной миграции", - сообщил Бауыржан Омаров.
По его словам, под покровом ночи мужчина пытался переправить двух граждан Афганистана, в обход пунктов пропуска, на территорию Российской Федерации.
Кроме того, нами выявлены новые факты незаконной легализации и получения разрешительных документов иностранцами на территории нашей страны. Так, в Алматы установлено 7 зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакую деятельность, налоги и платежи в бюджет не платили, однако от данных юридических лиц оформлено 16 виз иностранцам как их первым руководителям. По данному факту начато расследование", - отметил Бауыржан Омаров.
Кроме того, как сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы, граждане Казахстана в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции нарушающим миграционное законодательство.
Так, к примеру, в сентябре текущего года казахстанец предоставил жилье трем иностранцам, незаконно въехавшим на территорию страны. По данному факту проводится расследование в связи с "организацией незаконной миграции путем предоставления жилища", - сказал Бауыржан Омаров.
Как сообщалось ранее, гражданин Казахстана за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны двух граждан Афганистана, у одного из которых отсутствовали документы.