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Казахстанца осудили за попытку переправить граждан Афганистана в Россию

25.10.2021, 15:37 109243
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Казахстанец осужден за попытку переправить граждан Афганистана на территорию Российской Федерации, сообщил в ходе брифинга старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Буквально на прошлой неделе суд Костанайской области вынес приговор гражданину Казахстана за организацию незаконной миграции", - сообщил Бауыржан Омаров.

 
По его словам, под покровом ночи мужчина пытался переправить двух граждан Афганистана, в обход пунктов пропуска, на территорию Российской Федерации.
 

Кроме того, нами выявлены новые факты незаконной легализации и получения разрешительных документов иностранцами на территории нашей страны. Так, в Алматы установлено 7 зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакую деятельность, налоги и платежи в бюджет не платили, однако от данных юридических лиц оформлено 16 виз иностранцам как их первым руководителям. По данному факту начато расследование", - отметил Бауыржан Омаров.

 
Кроме того, как сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы, граждане Казахстана в погоне за легкой наживой предоставляют жилье иностранцам либо оказывают помощь в незаконной миграции нарушающим миграционное законодательство.
 

Так, к примеру, в сентябре текущего года казахстанец предоставил жилье трем иностранцам, незаконно въехавшим на территорию страны. По данному факту проводится расследование в связи с "организацией незаконной миграции путем предоставления жилища", - сказал Бауыржан Омаров.


 

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Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области

26.10.2021, 17:10 20035
Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна на станции Шу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн тенге. Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине КамАЗ. Похищенное изъято", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство". 
 
Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.
 

Экс-главу управления здравоохранения СКО осудили за взятку

26.10.2021, 16:14 26110
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ОКТЯБРЯ - Бывшему главе управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахману Сактаганову вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновнику грозил штраф в размере 30-кратном сумме взятки - 6 млн тенге без конфискации имущества - и пожизненное лишение права занимать государственные должности, сообщили в пресс-службе Петропавловского горсуда. Однако по окончании судебного заседания Сактаганову штраф уменьшен до 5 млн 807 тысяч тенге, домашний арест заменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
 
Главу управления обвинили в получении взятки в размере 200 тыс. тенге за оказание финансовой поддержки молодым медикам. Согласно действующему решению маслихата, сотрудники "ЧНУ Денсаулык" не могут рассчитывать на эту меру поддержки. 
 
Суд также обвинил в даче взятки главврача одной из городских больниц - Айнагуль Карабаеву. Она выплатит штраф в 20-кратном размере суммы взятки - 4 млн тенге без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должность в госорганах.

 

У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны

26.10.2021, 14:06 34399
У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны
Фото: из открытых источников
Тараз. 26 ОКТЯБРЯ - У 41-летнего жителя города Тараза изъято около 45 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне Саргау, в 4 километрах от дороги Шу - Мерке задержан 41-летний житель города Тараза в момент заготовки наркотических средств", - сообщает polisia.kz.

 
При осмотре близлежащей территории изъято четыре мешка с наркотическим средством "высушенная марихуана" общим весом 44 килограмма 320 граммов. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу. 
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Аскар Джумабеков.

 
 

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