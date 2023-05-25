Казахстанцев предупредили о росте активности телефонных и интернет-мошенников
В Алматы участилась случаи мошенничеств в отношении пожилых людей
Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничеств, а также аферистах, обманывающих пожилых людей.
По сведениям криминальной полиции Алматы, в мегаполисе участилась случаи мошенничеств в отношении пожилых людей.
В основной массе данные мошенничества совершаются путем телефонного звонка на домашние или сотовые телефоны потерпевших: мошенники представляются близкими родственниками (сын, дочь, внуки) и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая якобы внезапно возникла с ними", - рассказали в департаменте полиции Алматы.
В полиции перечислили схемы по которым действуют мошенники:
- ваш близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди;
- ваш близкий родственник привлекается к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения;
- ваш близкий родственник находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии, для лечения которого необходимо крупная сумма денежных средств.
Граждан призывают быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмоциям, не называть данные своих близких родственников, предупредить пожилых граждан о таких видах мошенничества.
Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста. Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде чем начать разговор, собеседник должен представиться (назвать ФИО, должность, звание, место работы). Эти сведения вы должны перепроверить по каналу "102". Получив телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет вам сообщить. Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. Любую полученную информацию необходимо проверить, не отправляйте и не передавайте денежные средства", - проинструктировали в ДП.
А жителей Карагандинской области предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничеств.
С начала текущего года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями мошенников, составил 1 млрд 16 млн 179 тысяч тенге. С начала текущего года сотрудниками полиции установлено и задержано 12 лиц за совершение многоэпизодных преступлений в сфере информационных систем", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.
Он отметил, что одним из наиболее распространенных видов и способов интернет-мошенничеств является "звонок под видом сотрудников банка" - 212 случаев. Из них Kaspi Bank - 52 факта, Нацбанк - 49 фактов, Евразийский банк - 35, "Народный банк" - 25 фактов, "Форте Банк" - 19, "Банк ЦентрКредит" - 10, "Хоум Банк" - 4, Ассоциация банков Казахстана - 3, "Жусан Банк" - 1. Причиненный ущерб псевдосотрудников банка составил около 400 млн тенге.
В некоторых случаях в преступлениях участвуют сотрудники финансовых организаций. Так, 17 мая текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Последний путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами 66-летний пенсионерки, причинив ущерб на 930 тысяч тенге. В настоящее время фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам, расследование продолжается", - рассказал замначальника областного ДП.
Уважаемые жители, если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка или от сотрудника финансового учреждение, это сразу должно вызвать у вас подозрение. Незамедлительно прервите звонок и перезвоните на горячую линию банка или на телефон 102 органов внутренних дел", - заключил Абиль Абильдин.