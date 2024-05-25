24.05.2024, 19:37 49511
Казахстанцы получили фейковые сообщения от имени Смаилова
Рассылка ведется с подложных номеров
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджере WhatsApp распространяется фейковая рассылка якобы от имени председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба ВАП РК.
Это делают интернет-мошенниками с подложных номеров. Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", - сообщили в ВАП.
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25.05.2024, 11:34 10206
Двое жителей ЗКО получили по 2,5 года лишения свободы за копирование информации Наццентра тестирования
Они лишены права занимать руководящие должности
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Уральск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле решением суда Уральска двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана.
Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
24.05.2024, 14:40 60511
Обманувший казахстанцев на 140 млн тенге квартирный аферист экстрадирован с Украины
Фигурант обещал предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере гражданин Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Как рассказали в ведомстве, в период с 2017 по 2019 годы фигурант, обещая предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге. Затем злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.
В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.
Из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее мошенник, обманувший граждан на десятки миллионов тенге, был экстрадирован из Азербайджана.
24.05.2024, 11:27 69996
В Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на более чем 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
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Шымкент. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на сумму более 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров, ноутбуки, видеорегистраторы, флеш-носители, мобильные телефоны и документация", - проинформировали в агентстве.
Отмечается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в 2022 году Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".
23.05.2024, 19:44 109716
В Павлодарской области чиновник получил три года за земельные махинации
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.
В 2018 и 2019 годах Н., являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы. В целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости, что повлекло ущерб государству в особо крупном размере - более 79 миллионов тенге в виде недополученных бюджетом средств от реализации недвижимости.
Суд назначил Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
23.05.2024, 17:30 113806
МВД: Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние годы Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в регионе, заявил в ходе заседания общественной палаты при мажилисе первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.
Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики", - цитирует sputnik.kz Марата Кожаева.
По словам замглавы МВД, проблема здесь - использование легальных химикатов и оборудования, информирует tengrinews.kz.
Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также разные реакторы, конденсаторы и испарители. Однако реальная ответственность за их незаконный оборот отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров и сбыт оборудования для нарколабораторий", - заявил он.
Также Марат Кожаев заявил, что в Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков, сообщает zakon.kz.
В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого часть 4 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) дополняется указанным составом, в пункт 11 статьи 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Напомним, в начале мая стало известно, что в РК могут ввести пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков.
23.05.2024, 11:29 135896
Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО
Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений
Фото: КНБ РК
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Уральск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в пропаганде терроризма.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений", - сообщили в КНБ.
Ранее КНБ задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности в Астане и Павлодаре.
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
23.05.2024, 11:00 146731
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау задержали живодера, который издевался над щенком на глазах у детей на территории детского сада, передает корреспондент агентства.
В Сети появились шокирующие кадры жестокого обращения с животным.
В городе Атырау на территории детского сада. Мужчина жестоко избил маленького щенка! Посмотрите на эту жестокость, с какой силой он кинул маленького щенка который играл с детьми на территории садика!" - сообщается в публикации.
Подчеркивается, что щенок остался жив и ему требуется лечение. Животное находится на передержке у волонтера.
В пресс-служба департамента полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.
Полицейские выявили во дворе детского сада, расположенного на территории микрорайона Жулдыз, 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. В настоящее время подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
22.05.2024, 21:10 160981
Суд вынес приговор убившему пасынка алматинцу
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении убийства малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Д. жил с Т. и ее сыном от первого брака в арендованной квартире с августа 2023 года.
В сентябре у подсудимого возник преступный умысел совершения убийства сына сожительницы. Он с большой силой кулаком 8-9 раз ударил мальчика по голове и в живот.
Удары привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению. Желая наступления смерти ребенка, Д. оставил его в беспомощном состоянии в детском саду", - сообщили в суде.
Из садика ребенка госпитализировали. Однако медики не смогли ему помочь, он скончался в больнице.
Подсудимый вину не признал.
Приговором суда Д. признан виновным. Его отправили в колонию на 20 лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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