В Алматы "КазТрансГаз Аймак" оштрафован на полмиллиарда тенге

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф, - Прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф, сообщает пресс-служба прокуратуры города.





Проверкой в деятельности Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением", - проинформировали в пресс-службе.





В частности, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем.





За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО "КазТрансГаз Аймак" привлечен по статье 159, часть 3-1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа в размере 497,1 млн тенге.





Кроме того, субъектом естественных монополии, несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год не снижен.





В этой связи по акту надзора департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000 кубических метров до 3 848,03 тенге за 1000 кубических метров", - добавили в прокуратуре.



