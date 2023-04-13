КНБ ликвидировал крупный канал сбыта огнестрельного оружия
Фото: КНБ РК
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта 2023 года Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на черном рынке.
Спецоперация проведена одновременно в городах Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
В результате задержано 23 лица, подозреваемых в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), 9 гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра. Ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов", - проинформировали в КНБ.
Силовики рассказали, что задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата Калашникова, трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасов различного калибра.
В феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной преступной группой. Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте интернета Darkshop. Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и т.д)", - поделились подробностями в пресс-службе КНБ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.